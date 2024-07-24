За рубежом зарегистрировалось более 45 000 избирателей для участия в голосовании на выборах в Сейм

По данным ГИК, большинство избирателей, планирующих выразить свою гражданскую волю на выборах в парламент Литвы, проживают в Великобритании (почти 17 тыс.), Соединенных Штатах Америки (почти 5 тыс.), Норвегии и Ирландии (более 3 тыс. в каждой).

Следует отметить, что текущее количество зарегистрировавшихся граждан уже превысило общее количество регистраций для голосования на выборах в Сейм 2020 за рубежом. Тогда для голосования за рубежом зарегистрировались 43,5 тыс. избирателей, а проголосовало чуть более 36 тыс.

На предстоящих выборах в Сейм можно будет проголосовать лично в более чем 50 дипломатических представительствах Литовской Республики по всему миру.