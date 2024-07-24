2024.07.24 12:18

За рубежом зарегистрировалось более 45 000 избирателей для участия в голосовании на выборах в Сейм

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Сейм
Сейм
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Для участия в голосовании на осенних выборах в Сейм за рубежом уже зарегистрировалось более 45 тыс. избирателей, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

По данным ГИК, большинство избирателей, планирующих выразить свою гражданскую волю на выборах в парламент Литвы, проживают в Великобритании (почти 17 тыс.), Соединенных Штатах Америки (почти 5 тыс.), Норвегии и Ирландии (более 3 тыс. в каждой).

Следует отметить, что текущее количество зарегистрировавшихся граждан уже превысило общее количество регистраций для голосования на выборах в Сейм 2020 за рубежом. Тогда для голосования за рубежом зарегистрировались 43,5 тыс. избирателей, а проголосовало чуть более 36 тыс.

На предстоящих выборах в Сейм можно будет проголосовать лично в более чем 50 дипломатических представительствах Литовской Республики по всему миру.

Планируется также, что проголосовать можно будет на четырех дополнительных избирательных участках: во Центре всемирной литовской общины в Лемонте (США); в Восточном Лондоне (Великобритания); Питерборо (Великобритания) и на Тенерифе (Испания).

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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