За пост председателя СДПЛ будут бороться Палуцкас, Митрофанов и Олекас

Митрофанов и ранее говорил, что попробует свои силы на выборах председателя партии. На прошлой неделе о своем желании побороться за этот пост сообщил и Палуцкас. Между тем, Олекас еще не ответил, будет ли участвовать в выборах, но упомянул, что не видит себя в должности председателя партии.