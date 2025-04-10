За пост председателя СДПЛ будут бороться Палуцкас, Митрофанов и Олекас

Кандидатуру премьер-министра выдвинули 49 партийных отделений, по одному отделению выдвинули Олекаса и Митрофанова.
Митрофанов и ранее говорил, что попробует свои силы на выборах председателя партии. На прошлой неделе о своем желании побороться за этот пост сообщил и Палуцкас. Между тем, Олекас еще не ответил, будет ли участвовать в выборах, но упомянул, что не видит себя в должности председателя партии.
Два других кандидата, выдвинутых отделениями, — мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс и министр культуры Шарунас Бирутис — ранее заявили, что не будут баллотироваться на выборах председателя.
Голосование по выборам председателя СДПЛ запланировано на 23–26 апреля. Если потребуется второй тур, он состоится 7–10 мая.
В конце февраля действующий председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте отказалась от участия в выборах председателя партии. Впервые политик была избрана председателем СДПЛ в 2021 году, а пару лет спустя, в 2023 году, была переизбрана на второй срок.
Палуцкас уже возглавлял СДПЛ с 2017 года. Однако в 2020 году он ушел в отставку.