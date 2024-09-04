За несколько недель до выборов в Сейм Литвы почти треть избирателей еще не определилась с фаворитами

Между тем, 8 партий не смогли бы преодолеть 5-процентный порог. Движение либералов в августе получило бы 4,1 проц. голосов участников опроса, Партия регионов Литвы – 3,1 проц., Партия свободы – 2,4 проц., Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 1,9 проц., Союз народа и справедливости (центристы, народники) и „Свобода и справедливость“ — по 1,4 проц., Партия зеленых Литвы — 1 проц., Национальное объединение — 0,7 проц.

Следует подчеркнуть, что за лето существенно выросло число респондентов, заявивших о том, что они не будут голосовать на выборах или еще не определились, за кого голосовать. В июне их было чуть больше пятой части – 22,5 проц., однако в августе этот показатель вырос до 28,2 проц.