За несколько дней до синхронизации министр энергетики предупреждает жителей о возможной дезинформации

„Потребителям энергии не нужно как-то специально готовиться. Наш оператор системы передачи готов. Электроснабжение будет обеспечиваться как во время синхронизации, так и во время изолированной работы. Единственное, что, возможно, следует иметь в виду, это возможные дезинформационные атаки, кампании“, – сказал Вайчюнас.

По словам министра, дезинформационные сообщения могут быть разного содержания, связанные с ненадежностью новой системы или якобы более высокими ценами на электроэнергию.