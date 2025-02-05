2025.02.05 07:05

За несколько дней до синхронизации министр энергетики предупреждает жителей о возможной дезинформации

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Elektra
Elektra
ФОТО: Shutterstock

До синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой осталось меньше недели, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что жителям не нужно к этому специально готовиться. Однако, по его словам, следует обратить внимание на возможные случаи дезинформации.

„Потребителям энергии не нужно как-то специально готовиться. Наш оператор системы передачи готов. Электроснабжение будет обеспечиваться как во время синхронизации, так и во время изолированной работы. Единственное, что, возможно, следует иметь в виду, это возможные дезинформационные атаки, кампании“, – сказал Вайчюнас.

По словам министра, дезинформационные сообщения могут быть разного содержания, связанные с ненадежностью новой системы или якобы более высокими ценами на электроэнергию.

„Сообщения из других стран: будь то о том, что электроэнергия подорожала, или, скажем, о ненадежности новой системы – такие сообщения могут быть, но сама электросистема Литвы и стран Балтии стабильна и готова к синхронизации. Мы не видим угроз“, – сказал Вайчюнас.

В понедельник Департамент госбезопасности (ДГБ) заявил, что Россия заинтересована в дискредитации решения стран Балтии отключиться от кольца БРЭЛЛ. Служба также призвала жителей не терять бдительности и не поддаваться возможным провокациям.

Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью сейчас работают в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве.

Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу.Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.

После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.

Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.

Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.

Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75% общих расходов.

В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.

Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 МегаВатт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.

Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.

Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.

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