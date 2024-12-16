За минувшую неделю истребители НАТО 7 раз поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

По данным ведомства, на прошлой неделе в среду, четверг, пятницу и воскресенье были замечены семь российских военных самолетов, в том числе Ил-20, Ту-214ПУ, Ил-18, Ил-76, Ту-214 и Ан-72.

Все они следовали без плана полета и с выключенными радиолокационными ответчиками. Трое из них не поддерживали радиосвязь с Региональным центром по управлению полетами (РЦУП).

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась в марте 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО.