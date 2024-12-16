2024.12.16 15:42

За минувшую неделю истребители НАТО 7 раз поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Graikija ketina kurti savo „Geležinį kupolą“
Graikija ketina kurti savo „Geležinį kupolą“
ФОТО: Giannis Papanikos | Scanpix

За прошедшую неделю истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, семь раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших международное воздушное пространство, сообщило в понедельник Министерство национальной обороны (Минобороны).

По данным ведомства, на прошлой неделе в среду, четверг, пятницу и воскресенье были замечены семь российских военных самолетов, в том числе Ил-20, Ту-214ПУ, Ил-18, Ил-76, Ту-214 и Ан-72.

Все они следовали без плана полета и с выключенными радиолокационными ответчиками. Трое из них не поддерживали радиосвязь с Региональным центром по управлению полетами (РЦУП).

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась в марте 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО.

С тех пор воздушное пространство Балтии уже патрулировали военнослужащие из Бельгии, Дании, Чехии, Великобритании, Испании, США, Польши, Норвегии, Голландии, Португалии, Франции, Румынии, Турции, Германии и Италии.

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