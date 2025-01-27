За минувшую неделю истребители НАТО 5 раз поднимались для сопровождения российских самолетов

По данным ведомства, на прошлой неделе – во вторник, четверг, пятницу и воскресенье – были замечены шесть российских военных самолетов Ил-22, Ил-20, Ил-76, СУ-27 и ТУ-134.

Некоторые из них следовали без плана полета, с включенными радиолокационными ответчиками. Радиосвязь с Региональным центром по управлению полетами поддерживали (РЦУП) четыре самолета.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась в марте 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО.