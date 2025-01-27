2025.01.27 16:46

За минувшую неделю истребители НАТО 5 раз поднимались для сопровождения российских самолетов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vienas iš keturių NATO naikintuvų "F-16", pradėjusių saugoti Lietuvos oro erdvę
Vienas iš keturių NATO naikintuvų "F-16", pradėjusių saugoti Lietuvos oro erdvę
ФОТО: Eltos neetatinis korespondentas | ELTA nuotr.

За минувшую неделю истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших международное воздушное пространство, сообщило в понедельник Министерство обороны (Минобороны).

По данным ведомства, на прошлой неделе – во вторник, четверг, пятницу и воскресенье – были замечены шесть российских военных самолетов Ил-22, Ил-20, Ил-76, СУ-27 и ТУ-134.

Некоторые из них следовали без плана полета, с включенными радиолокационными ответчиками. Радиосвязь с Региональным центром по управлению полетами поддерживали (РЦУП) четыре самолета.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась в марте 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО.

С тех пор воздушное пространство Балтии уже патрулировали военнослужащие из Бельгии, Дании, Чехии, Великобритании, Испании, США, Польши, Норвегии, Голландии, Португалии, Франции, Румынии, Турции, Германии и Италии.

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