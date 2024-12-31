2024.12.31 17:00

Янсонас оценил шансы Кащюнаса победить на выборах председателя СО-ХДЛ: все может случиться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Frederikas Jansonas
Frederikas Jansonas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Главный советник президента Фредерикас Янсонас говорит, что пока неясно, удастся ли бывшему министру обороны Лауринасу Кащюнасу, считающемуся фаворитом на выборах председателя консерваторов, стать новым лидером Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

„В данном случае праздник демократии, я думаю, впервые будет большой праздник, когда не будут показывать знаки, когда нужно аплодировать, и это не тот фейк, который можно увидеть в телестудии. Когда жизнь не спроектирована, не запланирована заранее – все может случиться“, - Žinių radijas сказал Янсонас.

„Является ли господин Кащюнас фаворитом – об этом говорят все. Обязательно ли это приведет к победе – нет“, - добавил он.

Янсонас уверяет, что он также не может прогнозировать, будут ли изменения в партии, если Кащюнас станет новым лидером, положительными.

„Будут ли изменения – да, я думаю, они будут. Будут ли перемены к лучшему или к худшему, всё это гадание на кофейной гуще“, - отметил он.

В выборах председателя партии решили участвовать вице-председатель Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене, которая в настоящее время занимает должность временного председателя партии, бывшие министры обороны Лауринас Кащюнас и Арвидас Анушаускас, член Сейма Жигимантас Павилёнис и председатель Юрбаркского отделения партии Дайварас Рыбаковас.

Первый тур выборов председателя СО-ХДЛ пройдет 9 февраля 2025 года, онлайн-голосование – 4-5 февраля 2025 года. Второй тур при необходимости пройдет 23 февраля 2025 года, онлайн-голосование – 18-19 февраля 2025 года.

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