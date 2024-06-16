"Я командный человек": кто согласен стать министром образования Литвы?

„Мы говорили с премьером, она упомянула мне о таком возможном предложении. Я командный человек. Если обстоятельства складываются так, что придется взять на себя эту ответственность, то, видимо, придется это сделать“, - сказала журналистам Р. Моркунайте-Микуленене.

„Хотя до конца срока осталось несколько месяцев, столь важное министерство не может оставаться без руководителя, кем бы он ни был. Я надеюсь, что удастся принять то или иное решение“, - добавила она.

Р. Моркунайте-Микуленене признает, что вопрос от премьера она получила гораздо раньше – еще до отставки Моники Навицкене с поста министра социальной защиты и труда.