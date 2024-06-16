"Я командный человек": кто согласен стать министром образования Литвы?

„Мы говорили с премьером, она упомянула мне о таком возможном предложении. Я командный человек. Если обстоятельства складываются так, что придется взять на себя эту ответственность, то, видимо, придется это сделать“, - сказала журналистам Р. Моркунайте-Микуленене.
„Хотя до конца срока осталось несколько месяцев, столь важное министерство не может оставаться без руководителя, кем бы он ни был. Я надеюсь, что удастся принять то или иное решение“, - добавила она.
Р. Моркунайте-Микуленене признает, что вопрос от премьера она получила гораздо раньше – еще до отставки Моники Навицкене с поста министра социальной защиты и труда.
„Это был разговор после отставки Якштаса – отрывочный. Были выборы в Европарламент, поэтому я была больше сосредоточена на этом, но разговор не был связан с отставкой Моники Навицкене, эти разговоры были раньше“, - пояснила политик.
Староста парламентской фракции консерваторов уверяет, что у нее есть опыт работы в сфере образования.
„Я несколько лет работал в Комитете по образованию и науке, была в группе по Национальному соглашению об образовании от нашей политической силы. И моя подпись стоит на этом документе. Опыт есть, но свою роль я понимаю больше как вопрос политической ответственности“, - подчеркивает она.
Однако Р. Моркунайте-Микуленене не смогла ответить, была ли ее фамилия представлена президенту среди возможных кандидатов.
„Я не могу этого сказать. Вопрос не ко мне“, - сказала она.
В четверг Г. Науседа сообщил, что премьер-министр И. Шимоните представила ему две кандидатуры на пост министра образования, науки и спорта.