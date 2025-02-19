Wilna уходит в прошлое: посольство Германии теперь использует название Vilnius

„Министерство иностранных дел Германии изменило название нашего представительства, и теперь использует Vilnius вместо Wilna“, — сообщается на сайте посольства.

Посольство сообщает, что в связи с техническими работами, связанными с данным изменением, посольство и его сотрудники не будут доступны по электронной почте со вторника по четверг, а юридический и консульский отделы посольства в эти дни будут закрыты.

В феврале 2022 года, после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Германия приняла решение разместить в Литве на постоянной основе боевую бригаду. Этот шаг, как заявил МИД Литвы, создал „предпосылки для качественного скачка в отношениях между Вильнюсом и Берлином“.