Wilna уходит в прошлое: посольство Германии теперь использует название Vilnius

„Министерство иностранных дел Германии изменило название нашего представительства, и теперь использует Vilnius вместо Wilna“, — сообщается на сайте посольства.
Посольство сообщает, что в связи с техническими работами, связанными с данным изменением, посольство и его сотрудники не будут доступны по электронной почте со вторника по четверг, а юридический и консульский отделы посольства в эти дни будут закрыты.
В феврале 2022 года, после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Германия приняла решение разместить в Литве на постоянной основе боевую бригаду. Этот шаг, как заявил МИД Литвы, создал „предпосылки для качественного скачка в отношениях между Вильнюсом и Берлином“.
В прошлом году литовские учреждения подготовили стратегические руководящие принципы отношений с Германией, в которых отмечается, что партнерство Литвы с Германией имеет исключительное значение, как с точки зрения двусторонних отношений, так и сотрудничества в рамках Европейского союза и НАТО.
Германия планирует к концу 2027 года разместить в Литве бригаду численностью около 5 тыс. военнослужащих.
В апреле прошлого года в Литву прибыло первый элемент немецкой бригады, ответственный за планирование передислокации бригады. Ожидается, что к концу этого года численность немецких войск увеличится до 500 человек.
Как ранее сообщало BNS, Литва достигла соглашения с немецким гигантом оборонной промышленности Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которое, как ожидается, начнется летом или осенью этого года и будет завершено к осени 2026 года.