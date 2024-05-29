Высокопоставленный немецкий генерал: маневры в Литве показывают силу НАТО

Он назвал маневры Германии в Литве под названием „Quadriga 2024“ крупнейшими маневрами армии страны за последние десятилетия.

„Балтийский регион и наши обязательства в Литве являются краеугольным камнем вклада Германии в защиту восточного фланга НАТО. Как союзники защищали нас во время Холодной войны, так и сегодня мы защищаем безопасность и свободу наших партнеров – на каждом квадратном сантиметре территории Альянса“, - сказал агентству dpa во время визита в Вильнюс высокопоставленный офицер Бундесвера Карстен Бройер.

В среду он планирует наблюдать за заключительным этапом учений, в ходе которых немецкие бронетанковые боевые силы тренируются защищать восточный фланг НАТО.