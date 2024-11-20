Высказывания Жалимаса в социальной сети привлекли внимание правоохраны

„Я был в Харькове, когда получил информацию ГКП Алитусского округа, мне сообщили, что поступила чья-то жалоба, ведется проверка, нет ли в моих высказываниях на фейсбуке об антисемитской ватной коалиции призывов против какой-то группы люде. Так новые правящие с судимыми личностями во главе или их сторонники пытаются заткнуть оппонентов“, – писал он в социальной сети.
Европарламентарий несколько недель назад призывал к участию в акции „Десять минут молчания“ у парламента.
„Вы только подумайте, сколько „прекрасных“ эпитетов сегодня подходит к новой коалиции – коалиция лжецов, криминальная, антисемитская, ватная, пророссийская, прокитайская, коррумпированная и т.д. Судимость и коррупция – хороший общий знаменатель для двоих из трех лидеров коалиции“, – писал Жалимас.
„Если когда-нибудь власть в нашей стране станет тиранией, вспомните, что как Конституция, так и Всеобщая декларация прав человека гарантирует право на восстание как последнее средство самозащиты гражданского общества“, – прибавил он.
Представитель ГКП Алитусского округа Кристина Янулявичене подтвердила, что было получено сообщение в связи с тем, что Жалимас разместил заявление, которое может расцениваться как разжигание ненависти в отношении группы людей.
„Чтобы прояснить все обстоятельства, чтобы было принято решение начать расследование или отказаться от этого, уточняют обстоятельства“, – указала она.
По данным полиции, жалоба была получена в связи с записью Жалимаса в Facebook, в которой он назвал коалицию „антисемитской“.
„На данный момент мы связались с европарламентарием, он общается со следователем“, – сказала Янулявичене.
Напомним, что в Вильнюсском окружном суде проходят слушания по делу лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в разжигании ненависти в отношении евреев и одобрении международных преступлений, их отрицании и умалении их значения.
Жемайтайтис вину не признает.