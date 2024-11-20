Высказывания Жалимаса в социальной сети привлекли внимание правоохраны

„Я был в Харькове, когда получил информацию ГКП Алитусского округа, мне сообщили, что поступила чья-то жалоба, ведется проверка, нет ли в моих высказываниях на фейсбуке об антисемитской ватной коалиции призывов против какой-то группы люде. Так новые правящие с судимыми личностями во главе или их сторонники пытаются заткнуть оппонентов“, – писал он в социальной сети.