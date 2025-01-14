Выход Литвы из Оттавской конвенции отпугнет Россию, но есть проблемы

Они несут и большую угрозу для гражданского населения. Но их запрет „связывает руки“ в средствах обороны и сдерживания в условиях войны и тактики - советских, а теперь и российских войск - массовых атак пехоты, без учета потерь.

Литва могла бы усилить защиту границ с РФ и Беларусью с помощью таких мин, но сталкивается с дипломатической дилеммой и с проблемой их закупки, поскольку у стран-союзников их мало.

К чему обязывает Конвенция?

Оттавская конвенция, которую приняли в 1997 году и которая вступила в силу в 99-м, запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а еще обязывает их уничтожать. Ее подписали 164 страны, еще 33 - нет.