Выход Литвы из Оттавской конвенции отпугнет Россию, но есть проблемы

Они несут и большую угрозу для гражданского населения. Но их запрет „связывает руки“ в средствах обороны и сдерживания в условиях войны и тактики - советских, а теперь и российских войск - массовых атак пехоты, без учета потерь.
Литва могла бы усилить защиту границ с РФ и Беларусью с помощью таких мин, но сталкивается с дипломатической дилеммой и с проблемой их закупки, поскольку у стран-союзников их мало.
К чему обязывает Конвенция?
Оттавская конвенция, которую приняли в 1997 году и которая вступила в силу в 99-м, запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а еще обязывает их уничтожать. Ее подписали 164 страны, еще 33 - нет.
Противопехотные мины предназначены для поражения живой силы. Они небольшие и, как правило, взрываются от давления, например, когда человек наступает на них. Другие можно активировать, зацепив „растяжку“. К примеру, российская ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) „Лепесток“ в длину 11,9 см, 6,4 см в ширину и толщиной 2 см. Масса взрывчатого вещества (ВС-6Д) - 37 г. Площадь датчика цели 34.1 см². Противопехотные мины остаются в земле и после конфликтов, от чего страдает гражданское население.
Конвенция направлена на то, чтобы „положить конец страданиям и жертвам, вызываемым противопехотными минами, которые каждую неделю убивают или калечат сотни людей“.
Продукт романтических 90-х
В Литве, граничащей с Россией и Беларусью, разразилась военно-политическая дискуссия на тему необходимости выхода из Оттавской конвенции, почти через полгода после решения выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Все это продиктовано войной, которую развязала Россия против Украины.
По данным ООН, Украина стала самой заминированной страной в мире - речь о 30% территории, 174 тыс. кв км, это как три Хорватии.
Летнее наступление ВСУ летом 2023 года провалилось, в частности, из-за минирования россиян, которые выстроили три линии обороны.
За выход Литвы из Конвенции о запрете противопехотных мин ратует бывший министры обороны Лауринас Кащюнас, поддержала это решение также новый министр обороны Довиле Шакалене. Поприветствовал его и командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас, сказав, что это „развязывает руки“.
„Мы видим, что происходит в Украине. Если ты соблюдаешь правила, а противник — нет, то ты автоматически оказываешься в позиции проигравшего“, — подчеркнул литовский генерал.
Оттавская конвенция - это продукт „романтических“ 90-х годов, когда Европа думала, что войн не будет, подчеркивает директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Противопехотные мины в „щите“ из фортификаций эффективны, особенно с учетом тактики боя россиян малыми группами, так называемого просачивания, рассказывает украинский эксперт.
„Если вы используете противотанковые мины, инженерные сооружения, „пирамидки“, то будете останавливать бронетехнику. Но просачивающиеся малые группы вы можете остановить только или используя огневые средства - артиллерию, минометы, стрелковое оружие, FPV-дроны или противопехотные мины“, - сказал он.
Самусь объясняет, что врага нужно остановить еще на рубеже из фортификаций Балтийской линии обороны. Он указывает, что мины будут размещать профессионалы в рамках этого военного объекта, что не будет представлять риск для гражданского населения.
„Создание Балтийской линии обороны не будет способствовать распространению этих мин, а будет просто способствовать тому, что Россия не нападет на Литву, Латвию и Эстонию“, - отметил он.
Дипломатическое давление
Выйдет ли Литва из Оттавской конвенции зависит не только от местных политиков, но и от позиции союзников, большинство из которых являются ее подписантами.
Министр обороны Довиле Шакалене предупреждает о риске международного давления, в частности, со стороны Германии, которая размещает свою бригаду в Литве, или Канады, которая возглавляет международные силы НАТО в Латвии.
„Когда речь идет о присутствии союзников в странах Балтийского моря, то это очень важный фактор“, - отметила она.
Министр считает, что решение должно быть региональным.
К слову, в конце прошлого года Финляндия заявила, что рассматривает вероятность выхода из Конвенции из-за угрозы со стороны РФ. Граница этой страны с Россией составляет 1300 км.
Где брать противопехотные мины?
На проблему закупки противопехотных мин, как и кластерных боеприпасов, указывает полковник армии Литвы в отставке Гинтарас Ажубалис. У стран Запада их почти нет.
„Противник ничего не подписывал и не собирается, они всё это имеют и используют“, - подчеркнул полковник.
Такие мины есть у США, которые остановили их производство в 1997 г., однако они поставили Украине для обороны „умные“ противопехотные мины, которые активируются на определенный срок от 4-х часов до двух недель. В них есть электронный предохранитель, и для детонации им нужен заряд батареи. Когда она разряжается, то мины становятся нефункциональными.
В мире наибольшее количество противопехотных мин у России - около 26.5 млн. На втором месте Пакистан (6 млн), Индия (4-5 млн), Китай (менее 5 млн) и замыкают пятерку США.
В прошлом противопехотные мины производили около 50 государств. Около 40-ка прекратили. На данный момент остается 12-ть стран-производителей - это Армения, Китай, Куба, Северная Корея, Сингапур и Вьетнам, а также активные производители - по данным Международного движения по запрету противопехотных мин, - это Индия, Иран, Мьянма, Пакистан, Россия и Южная Корея.
Также, согласно отчету движения, 63 государства сохраняют мины для учебных и исследовательских целей. Финляндия возглавляет список с более чем 15 000 мин, за ней - Бангладеш и Шри-Ланка.
Учитывая дефицит противопехотных мин у союзников, остается вариант задуматься о собственном производстве, говорит литовский офицер в отставке, который поддерживает выход из Конвенции:
„Если война будет уже на носу, то, естественно, будет не до разговоров. В момент войны и агрессии все средства идут в ход“.