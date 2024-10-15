Выбывший из борьбы социал-демократ Палуцкас: видимо, такова моя судьба – победить, проиграв

„Конечный результат такой, какой есть. Я склонен думать, что на этот раз как-то удалось подсчитать. Решения я передал в секретариат партии – они посмотрят. Однако для меня этот вопрос уже решен. У меня есть другие работы, и я концентрируюсь на них“, – сказал Г. Палуцкас агентству Elta во вторник.