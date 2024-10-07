Выборы в Сейм: в этом году избирательное право есть у 2 375 800 избирателей

В понедельник, за день до начала досрочного голосования, Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила окончательный список избирателей, имеющих право голоса на выборах в Сейм в этом году.
По сравнению с выборами в Сейм 2020 года, когда право голоса имели 2 457 722 избирателя, в этом году количество избирателей сократилось почти на 82 тыс.
По данным ГИК, в список избирателей включены избиратели, декларировавшие место жительства в Литве или зарегистрировавшиеся для голосования за границей.
В списках избирателей на избирательных участках Литвы зарегистрировано 2 326 332 избирателя, из них 569 тыс. имеют право голосовать на дому. Воспользоваться этим правом решили почти 95 тыс. избирателей.
На данный момент в списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы, значилось 49 468 избирателей – столько же, сколько зарегистрировано для голосования за границей.
Граждане Литовской Республики, декларированное место жительства которых неизвестно или срок действия документа, удостоверяющего личность, истек более одного года (79 629), имеют право голосовать, но еще не включены в список избирателей, поскольку их местонахождение не ясно. Это можно было бы сделать, если бы они подали заявку на голосование на своем избирательном участке в Литве и заполнили дополнительный документ, либо зарегистрировались для голосования за рубежом.
ELTA напоминает, что основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательные участки откроют в 7 часов утра, и будут ждать избирателей до 20 часов вечера.
8-10 октября с 7 до 20 часов можно будет проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных местах для голосования.
В Вильнюсе избиратели могут досрочно проголосовать в пяти местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституцийос, 3); в здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес, 50), Бизнес-школе Вильнюсского университета (ал. Саулетекё, 22); на Площади А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади в центре города.
Избиратели Вильнюсского района смогут проголосовать в здании самоуправления (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс), в Неменчинском центре культуры (ул. Швенчёню, 12, Неменчине), деревне Букишкис (ул. Мокиклос, 6, Авиженское староство).
В Каунасе избирателей, желающих проголосовать заранее, будут ждать в здании Каунасского городского самоуправления (ал. Лайсвес, 96) и в здании Каунасского районного самоуправления (пр. Саванорю, 371).
В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании Клайпедского городского самоуправления (ул. Лиепу, 11).
За мандаты поборются 14 партий и одна коалиция: Союз демократов „Во имя Литвы“, Партия свободы, Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Литовская народная партия, Партия регионов Литвы, Социал-демократическая партия, Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия зеленых Литвы, Национальное объединение, Партия „Свобода и справедливость“, политическая партия „Заря Немана“, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Коалиция мира (Партия труда, Литовская христианско-демократическая партия, Партия жемайтов).