Выборы в Сейм: в этом году избирательное право есть у 2 375 800 избирателей

Граждане Литовской Республики, декларированное место жительства которых неизвестно или срок действия документа, удостоверяющего личность, истек более одного года (79 629), имеют право голосовать, но еще не включены в список избирателей, поскольку их местонахождение не ясно. Это можно было бы сделать, если бы они подали заявку на голосование на своем избирательном участке в Литве и заполнили дополнительный документ, либо зарегистрировались для голосования за рубежом.