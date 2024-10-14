Выборы в Сейм Литвы 2024. Первое место у соцдемов, второе – у консерваторов, на третьем – „Заря Немана“

На последнем месте осталась „Свобода и справедливость“ (0,75%). На выборах не повезло и Союзу народа и справедливости и Народной партии, кроме того, в одномандатных округах потерпели поражение их лидеры - Артурас Орлаускас и Эдуардас Вайткус.