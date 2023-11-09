Выборы президента Литвы состоятся 12 мая 2024 года

В четверг за проект постановления о дате выборов президента Литвы проголосовали 119 членов Сейма, 1 проголосовал против, воздержался 1 парламентарий.
Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы президента Республики проводятся в последнее воскресенье за 2 месяца до окончания срока полномочий президента Республики. Очередные выборы президента Республики объявляются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий президента Республики.
День президентских выборов должен быть указан в постановлении Сейма об очередных выборах президента Республики.
На выборах, состоявшихся 12 мая 2019 г., президентом Литвы был избран Гитанас Науседа.
12 мая 2024 г. в Литве пройдет обязательный референдум по вопросу изменения статьи 12 Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства. Сейм объявил референдум своим постановлением от 23 мая этого года.