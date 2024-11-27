2024.11.27 10:58

Выборы председателя СО-ХДЛ: Шимоните намекнула на участие, но оставляет интригу

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, она приняла решение и ответила себе на вопрос о возможном участии в выборах председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), которые состоятся в январе. Однако политик пока воздерживается от более подробных комментариев на эту тему.

„Тогда, когда надо будет ответить (буду ли претендовать на должность председателя партии – ELTA), тогда и будет ответ. Понимаю, что всем хочется узнать как можно раньше. После того, как Габриэлюс сообщил об уходе с поста председателя, я через час этот вопрос получила. Но пока не хочу бежать впереди поезда“, – сказала И. Шимоните в интервью для подкаста politika.lt.

„Себе ответила“, – добавила она, отвечая на вопрос, ответила ли она себе на вопрос о возможном участии в выборах председателя СО-ХДЛ.

Несмотря на нежелание отвечать на вопрос, связанный с возможной заменой Габриэлюса Ландсбергиса, ушедшего в отставку после неудачных выборов, И. Шимоните уверяет, что из общественной жизни она не уйдет.

„Как бы то ни было, из общественной жизни не собираюсь уходить, но где я буду в этой общественной жизни – посмотрим“ – подытожила она.

ELTA напоминает, что после поражения в Центро–Жалякальнисском одномандатном округе города Каунаса на осенних выборах в Сейм, лидер партии Габриэлюс Ландсбергис ушел с поста председателя партии и взял перерыв в политической карьере. Он также отказался от полученного мандата депутата Сейма.

Руководство партией консерваторов временно взяла на себя его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене. Выборы нового председателя партии запланированы на январь. Среди самых реальных кандидатов в публичном поле называют уходящего премьер-министра Ингриду Шимоните и уходящего министра обороны Лауринаса Кащюнаса.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии