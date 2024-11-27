Выборы председателя СО-ХДЛ: Шимоните намекнула на участие, но оставляет интригу

„Тогда, когда надо будет ответить (буду ли претендовать на должность председателя партии – ELTA), тогда и будет ответ. Понимаю, что всем хочется узнать как можно раньше. После того, как Габриэлюс сообщил об уходе с поста председателя, я через час этот вопрос получила. Но пока не хочу бежать впереди поезда“, – сказала И. Шимоните в интервью для подкаста politika.lt.