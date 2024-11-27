Выборы председателя СО-ХДЛ: Шимоните намекнула на участие, но оставляет интригу

„Тогда, когда надо будет ответить (буду ли претендовать на должность председателя партии – ELTA), тогда и будет ответ. Понимаю, что всем хочется узнать как можно раньше. После того, как Габриэлюс сообщил об уходе с поста председателя, я через час этот вопрос получила. Но пока не хочу бежать впереди поезда“, – сказала И. Шимоните в интервью для подкаста politika.lt.
„Себе ответила“, – добавила она, отвечая на вопрос, ответила ли она себе на вопрос о возможном участии в выборах председателя СО-ХДЛ.
Несмотря на нежелание отвечать на вопрос, связанный с возможной заменой Габриэлюса Ландсбергиса, ушедшего в отставку после неудачных выборов, И. Шимоните уверяет, что из общественной жизни она не уйдет.
„Как бы то ни было, из общественной жизни не собираюсь уходить, но где я буду в этой общественной жизни – посмотрим“ – подытожила она.
ELTA напоминает, что после поражения в Центро–Жалякальнисском одномандатном округе города Каунаса на осенних выборах в Сейм, лидер партии Габриэлюс Ландсбергис ушел с поста председателя партии и взял перерыв в политической карьере. Он также отказался от полученного мандата депутата Сейма.
Руководство партией консерваторов временно взяла на себя его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене. Выборы нового председателя партии запланированы на январь. Среди самых реальных кандидатов в публичном поле называют уходящего премьер-министра Ингриду Шимоните и уходящего министра обороны Лауринаса Кащюнаса.