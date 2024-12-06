2024.12.06 17:16

Выборы лидера СО-ХДЛ: Шимоните и Кащюнас в центре внимания

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas ir Ingrida Šimonytė
Laurynas Kasčiūnas ir Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

По мере выдвижения отделениями партии „Союз Отечества- Христианские демократы Литвы“ (СО-ХДЛ) кандидатов на пост председателя данной политической организации, наибольшую поддержку со стороны однопартийцев получают уходящая премьер-министр Ингрида Шимоните и врио министра национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Как сообщил агентству Elta исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Приевялис, на данный момент уже 20 отделений партии выдвинули своих кандидатов.

„В основном, в качестве кандидата на пост председателя СО-ХДЛ, отделения выдвигают Ингриду Шимоните. За ней по количеству предложений идет кандидатура Лауринаса Кащюнаса“, – сказал Elta М. Приевялис.

Как сообщалось ранее, в конце ноября И. Шимоните заявила, что приняла решение и ответила себе на вопрос, будет ли она участвовать в выборах председателя СО-ХДЛ, которые состоятся в январе. Однако политик пока не сообщает о своем решении.

Между тем, Л. Кащюнас заверил, что „интенсивно рассматривает“ возможность побороться за пост председателя партии, а о своем решении сообщит в декабре.

Исполнительный секретарь СО-ХДЛ назвал и другие кандидатуры, выдвинутые членами отделений.

„Далее по количеству повторяющихся выдвижений в отделениях идут Миндаугас Линге, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Жигимантас Павилёнис, Паулюс Саударгас, Валдас Бенкунскас и Арвидас Анушаускас“, – сказал он.

По словам М. Приевялиса, отделения могут предлагать кандидатов до 19 декабря.

ELTA напоминает, что после неудачных выборов в Сейм и последующей отставки председателя СО-ХДЛ Габриэлюса Ландсбергиса, руководство партией консерваторов временно взяла на себя его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене. Выборы нового председателя партии запланированы на январь.

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