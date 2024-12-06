Выборы лидера СО-ХДЛ: Шимоните и Кащюнас в центре внимания

Как сообщил агентству Elta исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Приевялис, на данный момент уже 20 отделений партии выдвинули своих кандидатов.

„В основном, в качестве кандидата на пост председателя СО-ХДЛ, отделения выдвигают Ингриду Шимоните. За ней по количеству предложений идет кандидатура Лауринаса Кащюнаса“, – сказал Elta М. Приевялис.

Как сообщалось ранее, в конце ноября И. Шимоните заявила, что приняла решение и ответила себе на вопрос, будет ли она участвовать в выборах председателя СО-ХДЛ, которые состоятся в январе. Однако политик пока не сообщает о своем решении.