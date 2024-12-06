Выборы лидера СО-ХДЛ: Шимоните и Кащюнас в центре внимания

Как сообщил агентству Elta исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Приевялис, на данный момент уже 20 отделений партии выдвинули своих кандидатов.
„В основном, в качестве кандидата на пост председателя СО-ХДЛ, отделения выдвигают Ингриду Шимоните. За ней по количеству предложений идет кандидатура Лауринаса Кащюнаса“, – сказал Elta М. Приевялис.
Как сообщалось ранее, в конце ноября И. Шимоните заявила, что приняла решение и ответила себе на вопрос, будет ли она участвовать в выборах председателя СО-ХДЛ, которые состоятся в январе. Однако политик пока не сообщает о своем решении.
Между тем, Л. Кащюнас заверил, что „интенсивно рассматривает“ возможность побороться за пост председателя партии, а о своем решении сообщит в декабре.
Исполнительный секретарь СО-ХДЛ назвал и другие кандидатуры, выдвинутые членами отделений.
„Далее по количеству повторяющихся выдвижений в отделениях идут Миндаугас Линге, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Жигимантас Павилёнис, Паулюс Саударгас, Валдас Бенкунскас и Арвидас Анушаускас“, – сказал он.
По словам М. Приевялиса, отделения могут предлагать кандидатов до 19 декабря.
ELTA напоминает, что после неудачных выборов в Сейм и последующей отставки председателя СО-ХДЛ Габриэлюса Ландсбергиса, руководство партией консерваторов временно взяла на себя его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене. Выборы нового председателя партии запланированы на январь.