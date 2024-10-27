2024.10.27 16:01

Выборы: до 15:00 активность на выборах в Сейм составила 32,2%

 
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ELTA
Balsavimas Seimo rinkimuose
Balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на выборах в парламент Литвы в воскресенье проголосовало 32,2 проц. избирателей.

В воскресенье в 7 час. утра избирательные участки открыли двери для голосующих, голосование продлится до 20 час. вечера.

Представителей в парламент выберут избиратели 63 одномандатных округов, не избравшие своего члена Сейма в первом туре голосования.

За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.

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