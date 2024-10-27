Выборы: до 15:00 активность на выборах в Сейм составила 32,2%

В воскресенье в 7 час. утра избирательные участки открыли двери для голосующих, голосование продлится до 20 час. вечера.



Представителей в парламент выберут избиратели 63 одномандатных округов, не избравшие своего члена Сейма в первом туре голосования.



За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.