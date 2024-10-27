Выборы: до 11 утра активность на выборах в Сейм составила 19,71%

В основной день выборов к 11 час. к урнам для голосования уже пришли 8,91 проц. избирателей.
По данным ГИК, наиболее активно на избирательные участки приходят избиратели Утенского, Жемайтийского северного и Жемгалос восточного округов. Там уже проголосовали 12,02 проц., 11,09 проц. и 11,07 проц. избирателей соответственно.
Наименее активны до 11 час. были избиратели Жирмуну, Науйининку-Расу и Пашилайчю избирательных округов. Здесь проголосовали 6,85 проц., 6,92 проц. и 7,04 проц. избирателей.
В ходе трехдневного досрочного голосования, в специальных пунктах и на дому уже проголосовали 10,80 проц. от общей численности жителей, имеющих право голоса.
В 2020 году на выборах в Сейм до 11 час. проголосовали 9,36 проц. избирателей, а их общая явка составила 20,65 проц.
На состоявшихся тогда выборах свою волю изъявили 38,65 проц. избирателей.
В воскресенье в 7 час. утра избирательные участки открыли двери для голосующих, голосование продлится до 20 час. вечера. Представителей в парламент выберут избиратели 63 одномандатных округов, не избравшие своего члена Сейма в первом туре голосования.
За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.