2024.10.27 11:53

Выборы: до 11 утра активность на выборах в Сейм составила 19,71%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
выборы
выборы
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на выборах в парламент Литвы в воскресенье проголосовало 19,71 проц. избирателей.

В основной день выборов к 11 час. к урнам для голосования уже пришли 8,91 проц. избирателей.

По данным ГИК, наиболее активно на избирательные участки приходят избиратели Утенского, Жемайтийского северного и Жемгалос восточного округов. Там уже проголосовали 12,02 проц., 11,09 проц. и 11,07 проц. избирателей соответственно.

Наименее активны до 11 час. были избиратели Жирмуну, Науйининку-Расу и Пашилайчю избирательных округов. Здесь проголосовали 6,85 проц., 6,92 проц. и 7,04 проц. избирателей.

В ходе трехдневного досрочного голосования, в специальных пунктах и ​​на дому уже проголосовали 10,80 проц. от общей численности жителей, имеющих право голоса.

В 2020 году на выборах в Сейм до 11 час. проголосовали 9,36 проц. избирателей, а их общая явка составила 20,65 проц.

На состоявшихся тогда выборах свою волю изъявили 38,65 проц. избирателей.

В воскресенье в 7 час. утра избирательные участки открыли двери для голосующих, голосование продлится до 20 час. вечера. Представителей в парламент выберут избиратели 63 одномандатных округов, не избравшие своего члена Сейма в первом туре голосования.

За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.

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