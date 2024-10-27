Выборы: до 11 утра активность на выборах в Сейм составила 19,71%

В основной день выборов к 11 час. к урнам для голосования уже пришли 8,91 проц. избирателей.

По данным ГИК, наиболее активно на избирательные участки приходят избиратели Утенского, Жемайтийского северного и Жемгалос восточного округов. Там уже проголосовали 12,02 проц., 11,09 проц. и 11,07 проц. избирателей соответственно.

Наименее активны до 11 час. были избиратели Жирмуну, Науйининку-Расу и Пашилайчю избирательных округов. Здесь проголосовали 6,85 проц., 6,92 проц. и 7,04 проц. избирателей.

В ходе трехдневного досрочного голосования, в специальных пунктах и ​​на дому уже проголосовали 10,80 проц. от общей численности жителей, имеющих право голоса.