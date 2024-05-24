Второй тур президентских выборов в Литве: начинается голосование на дому

Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), 24-25 мая избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому. В течение этих двух дней проголосовать дома смогут люди с ограниченными возможностями, лица, осуществляющие уход за лицами с ограниченными возможностями на дому, люди, нетрудоспособные по болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.