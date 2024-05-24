Второй тур президентских выборов в Литве: начинается голосование на дому

Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), 24-25 мая избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому. В течение этих двух дней проголосовать дома смогут люди с ограниченными возможностями, лица, осуществляющие уход за лицами с ограниченными возможностями на дому, люди, нетрудоспособные по болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.
Всего право голосовать дома имеют почти 600 тыс. избирателей. 99 тыс. из них выразили желание проголосовать дома.
По данным ГИК, во втором туре президентских выборов в ходе предварительного голосования проголосовали почти 166 тыс. избирателей. Со вторника проходило трехдневное досрочное голосование во втором туре президентских выборов. Основной день выборов – воскресенье.
Как и пять лет назад, во втором туре выборов встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа, за которого в первом туре проголосовали 43,95 проц. избирателей, и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните. Две недели назад она набрала 20,05 проц. Голосов избирателей.