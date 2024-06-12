Встреча президентов Литвы и Чехии: необходимо рассмотреть все варианты поддержки Украины

Как сообщил Офис президента, лидеры Литвы и Чехии обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту, поддержку Украины и усиление защиты восточного фланга НАТО.

„Ситуация в Украине крайне сложная. Ход войны во многом зависит от военной поддержки Запада, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить Украине необходимые возможности для самозащиты“, - сказал в ходе встречи Г. Науседа, подчеркнув, что Литва и Чехия являются единомышленниками в вопросах безопасности и обороны.

Президент также отметил, что Литва приветствует инициативу Чехии закупить боеприпасы для Украины. По мнению Г. Науседы, в нынешней военной ситуации необходимо рассмотреть все варианты поддержки Украины.