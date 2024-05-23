Встреча министров обороны Северной группы: нас объединяет общая угроза – Россия

Как указано в пресс-релизе министерства, министры пришли к единому согласию относительно того, что все страны Северной группы объединяет общая угроза – Россия, поэтому необходимо укреплять коллективную оборону и увеличивать инвестиции в развитие потенциала.

Л. Кащюнас выразил удовлетворение тем, что все страны Северной группы поддерживают принятое на себя в Вильнюсе обязательство по увеличению оборонного бюджета с выделением на него не менее 2 проц. ВВП.