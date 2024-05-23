2024.05.23 16:39

Встреча министров обороны Северной группы: нас объединяет общая угроза – Россия

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Встреча министров обороны Северной группы
Встреча министров обороны Северной группы
ФОТО: srž. sp. K. Kavolėlis | KAM nuotr.

В четверг министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, на встрече министров обороны Северной группы, обсудил ситуацию с безопасностью в регионах Балтийского моря и Северной Атлантики, поддержку Украины, а также повестку саммита НАТО в Вашингтоне.

Как указано в пресс-релизе министерства, министры пришли к единому согласию относительно того, что все страны Северной группы объединяет общая угроза – Россия, поэтому необходимо укреплять коллективную оборону и увеличивать инвестиции в развитие потенциала.

Л. Кащюнас выразил удовлетворение тем, что все страны Северной группы поддерживают принятое на себя в Вильнюсе обязательство по увеличению оборонного бюджета с выделением на него не менее 2 проц. ВВП.

По словам Л. Кащюнаса, страны Северной группы обязались продолжать прилагать усилия и стремиться к тому, чтобы Украина смогла защитить свой суверенитет и предотвратить российскую агрессию в будущем. Страны договорились продолжать долгосрочную и всестороннюю поддержку Украины, чтобы помочь стране достичь своей стратегической цели – членства в НАТО и ЕС.

„Критическая инфраструктура региона Балтийского моря играет важную роль, и кибератаки на эту инфраструктуру наносят огромный ущерб, поэтому нам необходимо укреплять практическое сотрудничество в сфере кибербезопасности для охраны и защиты критической инфраструктуры Балтийского моря“, – подчеркнул министр Л. Кащюнас.

Северная группа — это формат под руководством Великобритании, созданный в 2012 г. В нем участвуют 12 стран: Великобритания, три страны Балтии, пять стран Северной Европы, Польша, Нидерланды и ФРГ.

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