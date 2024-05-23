Встреча министров обороны Северной группы: нас объединяет общая угроза – Россия

Как указано в пресс-релизе министерства, министры пришли к единому согласию относительно того, что все страны Северной группы объединяет общая угроза – Россия, поэтому необходимо укреплять коллективную оборону и увеличивать инвестиции в развитие потенциала.
Л. Кащюнас выразил удовлетворение тем, что все страны Северной группы поддерживают принятое на себя в Вильнюсе обязательство по увеличению оборонного бюджета с выделением на него не менее 2 проц. ВВП.
По словам Л. Кащюнаса, страны Северной группы обязались продолжать прилагать усилия и стремиться к тому, чтобы Украина смогла защитить свой суверенитет и предотвратить российскую агрессию в будущем. Страны договорились продолжать долгосрочную и всестороннюю поддержку Украины, чтобы помочь стране достичь своей стратегической цели – членства в НАТО и ЕС.
„Критическая инфраструктура региона Балтийского моря играет важную роль, и кибератаки на эту инфраструктуру наносят огромный ущерб, поэтому нам необходимо укреплять практическое сотрудничество в сфере кибербезопасности для охраны и защиты критической инфраструктуры Балтийского моря“, – подчеркнул министр Л. Кащюнас.
Северная группа — это формат под руководством Великобритании, созданный в 2012 г. В нем участвуют 12 стран: Великобритания, три страны Балтии, пять стран Северной Европы, Польша, Нидерланды и ФРГ.