Всеобщий призыв: девушек тоже ждут в армии

„Поэтому, я думаю, девушки тоже могут полностью подключиться к этому процессу“, – добавил он.

„Считаю, что мы не должны дискриминировать девушек. На мой взгляд, эта служба должна стать для каждого молодого человека школой выживания, после которой они выходят более уверенными, лучше понимая то, чего хотят в жизни, они будут знать, как действовать в случае обороны“, – сказал Г. Еглинскас.

Однако, по его словам, на начальном этапе девушки должны приглашаться на обязательную военную службу на добровольной основе.

„Нам нужно смотреть в будущее, когда позволят условия. Но я думаю, что мы должны прийти к такому моменту, когда армейский призыв все-таки станет всеобщим. (...) Это, думаю, неизбежно“, – заявил в среду журналистам в Сейме Г. Еглинскас.

Министерство обороны (Минобороны) объявило о начале призыва на обязательную военную службу в 2025 году. Подготовленный список призывников будет обнародован в конце недели.

По данным Литовской армии, в этом году на постоянную обязательную начальную военную службу (ПОНВС) планируется призвать почти 3,9 тыс. человек. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, приняв участие в курсах по подготовке младших офицеров-командиров (КПМОК).

Обучающиеся в вузах страны не будут включены в список призывников, однако они могут войти в списки один раз после окончания учебы, до достижения ими 26-летнего возраста.