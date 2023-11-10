"Все обещания автократий ложные": Эксклюзивное интервью Delfi с представителем Госдепа США

- Николь, вы здесь для того, чтобы принять участие в очередном ежегодном Форуме будущего демократии. Что Вы считаете основными угрозами демократии сегодня?
- Спасибо за этот вопрос. Я здесь, как вы уже сказали, для участия в Форуме будущего демократий и очень рада, что представляю здесь Госдепартамент США. Я работаю в Бюро по демократии, правам человека и труду, и мы собрались здесь, чтобы выразить поддержку твердой приверженности Литвы демократии в мире, по сути, и ее поддержке Украины и белорусского народа.
- Как противостоять главным угрозам сейчас, особенно когда две демократические страны, такие как Украина и Израиль, находятся в состоянии войны? И Тайвань подвергается давлению, а также автократические страны пренебрегают правами и свободами человека.
- Вы очень точно подметили, что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы должны обеспечить процветание демократий. И роль моего Бюро заключается в том, чтобы поддерживать демократию во всем мире и показывать, что ложные обещания автократии просто недостижимы. Все они являются ложными обещаниями и не приносят пользы народу этих стран. И хотя демократия может быть сложной, мы считаем, что демократические партнеры в конечном итоге становятся сильнее и процветают. И поэтому мы здесь для того, чтобы отстаивать демократию.
- Я хотела бы остановиться на ситуации в Израиле. Как США видят будущее Сектора Газа с точки зрения управления, восстановления там нормальной жизни после того, как ХАМАС будет ликвидирован?
- Как вы знаете, госсекретарь Блинкен совершил срочную поездку, занимаясь именно этим вопросом. Недавно он был в новостях, поэтому я не буду говорить за него. Но он очень четко сказал о необходимости гуманитарной паузы. И говорил о том, каким может быть будущее для жителей Газы. Так что я отсылаю вас к его недавним высказываниям.
- И касательно последних новостей из Украины: Россия атаковала гражданское судно. Это было иностранные судно, даже не украинское. Я имею в виду, что мы видим много случаев, когда Россия атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, и теперь зашла еще дальше. Какой должна быть реакция на эту ситуацию?
- Это удвоение наших ответных мер, как это было до сих пор. И опять же, я подчёркиваю и роль Литвы в поддержке Украины и украинского народа. Мы использовали многие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты в мире санкций, а затем визовые ограничения. И мы будем продолжать искать возможности для этого. Мы будем работать с международными партнерами, чтобы убедиться, что мы продолжаем оказывать давление на российское правительство, чтобы остановить эту войну в Украине, чтобы прекратить то, что они делают, и чтобы продолжать поддерживать Украину и украинский народ.
- Россия постоянно обстреливает гражданское население Украины артиллерией и другими способами. Какими средствами располагают США и международное сообщество для сдерживания этого противоправного поведения путинского режима?
- Верно. Как я уже говорил, мы используем все имеющиеся в нашем арсенале инструменты. Санкции - один из них, визовые ограничения в отношении отдельных должностных лиц российского правительства - другой, и просто продолжаем привлекать внимание к нарушениям России в Украине, сотрудничая с Евросоюзом, с ОБСЕ, находим конкретные вещи, которые мы можем сделать, чтобы противостоять ужасному поведению России на Украину.
- Как вы считаете, можно ли что-то усилить? То есть, если это то, что уже сделано, то, похоже, этого недостаточно, чтобы остановить Россию. Может, у вас есть какие-то соображения по поводу того, что улучшить?
- Поэтому мы ведем разговор с нашими партнерами в этом пространстве, чтобы понять, что еще можно сделать. Я имею в виду, что мы уже определили военные преступления и преступления против человечности, связанные с вторжением России в Украину. Итак, мы продолжим рассматривать, какие еще инструменты мы можем для этого использовать. И опять же, мы в ужасе от того, что делает Россия на Украине.
- Также сложная ситуация на оккупированных территориях Украины. Украинцы не могут получить медицинскую помощь, если у них нет российского паспорта. Вы знаете, инструменты россиян - чтобы стало как можно больше граждан РФ там. Люди в отчаянном положении. Какова Ваша позиция по этому поводу?
- Это то, что мы осуждаем - зверства России в Украине. Одна из вещей, о которой вы не упомянули, - это удержаниие украинских детей. И это то, на чем мы действительно сосредоточены и чем озабочены, работая с нашими партнерами над поиском путей конкретного решения этой проблемы. Я имею в виду, что это свидетельствует о систематическом жестоком обращении России с украинским народом. И мы должны называть это так, как оно есть.
- Это был мой следующий вопрос о детях. Насколько сложно отслеживать украденных Россией украинских детей?
- То есть, как вы можете себе представить, просто выяснить, куда их увезли, что с ними происходит. Мы понимаем, что многие из детей находятся в этих лагерях, так называемых лагерях, где их перевоспитывают, даже заставляют проходить военную подготовку. Поэтому мы работаем с партнерами, пытаясь вместе с украинским гражданским обществом найти способ определить, где находятся эти дети, и вернуть их обратно.
- И, может быть, у вас есть какая-то информация о тех детях, которые были вывезены в Беларусь, якобы на лечение?
- Мы отслеживаем и этот вопрос, у меня нет конкретной информации. Но, очевидно, мы рассматриваем проблему комплексно.
- Здесь, в Вильнюсе, вы собираетесь встретиться с российскими и белорусскими журналистами, а также с представителями оппозиции этих стран. Как вы видите дальнейшее сотрудничество с ними?
- Спасибо, что обратили на это внимание. Это одна из причин, по которой я здесь нахожусь, - встретиться с представителями гражданского общества, российского гражданского общества, белорусского гражданского общества, и обсудить, как мы можем поддержать их усилия по привлечению внимания к нарушениям со стороны России, в России и в Украине, и посмотреть, где есть пути дальнейшего сотрудничества с ними, в частности моего Бюро в Государственном департаменте. Так что я с нетерпением жду этих бесед.
- Как стимулировать, может быть, российскую, белорусскую оппозицию к более активным действиям и как, на ваш взгляд, какой был идеальный сценарий их действий, чтобы поощрять там демократию?
- Поэтому я хотела бы задать этот вопрос белорусским и российским представителям гражданского общества и спросить их, поскольку у меня нет ответа на вопрос о том, что является наилучшим способом продвижения вперед. Я думаю, что это разговор с Соединенными Штатами и другими партнерами с Литвой, которая оказывает огромную поддержку, и обсуждение того, как они могут продолжать продвигать эту проблему, продолжать освещать нарушения и продолжать иметь энергию для продвижения вперед.
- Демократический форум проходит ежегодно. Каковы основные задачи на следующий год, ведь будет много выборов в разных странах?
- Вы очень хорошо подметили, что в мире и в Европе, в частности, будет проходить много выборов, и поэтому мы очень обеспокоены российской дезинформацией, как со стороны России, так и со стороны их посредников. Поэтому мы работаем с правительствами европейских стран, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и предложить стратегии борьбы с дезинформацией. Это один из ключевых моментов. А затем, я надеюсь, что в ходе дискуссий на форуме мы определим некоторые ключевые способы конкретной поддержки российских и белорусских субъектов гражданского общества, которые будут сталкиваться с проблемами в будущем.
- Да, раз уж речь зашла о выборах, я тоже хочу спросить о вероятности выборов в Украине. Президент Зеленский рассматривал такой вариант на фоне сообщений в прессе, что он чувствует давление со стороны Запада по поводу выборов. А какова ваша позиция по этому поводу?
- По-моему, президент Зеленский совсем недавно говорил, что в военное время не может быть такого.
- Но какова ваша позиция по этому поводу?
- У нас нет позиции, мы хотим, чтобы Украина делала то, что лучше для нее в этой ситуации.