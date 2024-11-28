Все кандидаты в новый Кабинет министров официально представлены президенту Литвы

Назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в среду назвал последних кандидатов на посты руководства министерств, делегированных „ Заре Немана “. Председателя Сельскохозяйственного совета Литвы Игнаса Хофманаса предлагается назначить министром сельского хозяйства, а министром окружающей среды – руководителя Центра исследований природы Сигитаса Поденаса. Как сообщалось ранее, кандидатом на пост министра юстиции является Гинтаутас Барткус.

Известны кандидаты на посты министров и от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). На пост министра финансов предлагается Римантас Шаджюс, ранее занимавший эту должность, министра обороны – депутат Довиле Шакалене, министра культуры – депутат Сейма Шарунас Бирутис, министра социальной защиты и труда – депутат Инга Ругинене, министра коммуникаций и транспорта – член Сейма Эугениюс Сабутис, министра здравоохранения – директор Института медицинских наук Факультета медицины ВУ Мария Якубаускене, министра образования, науки и спорта – депутат Раминта Поповене, министра внутренних дел – директор администрации Вильнюсского районного самоуправления Владислав Кондратович, министра иностранных дел – главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.