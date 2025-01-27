ВРИО главы консерваторов обратилась к министру: Гаврилов не может занимать ответственную должность

Заместитель министра В. Гаврилов принимает участие во встречах и совещаниях по поиску консенсуса по вопросам финансовой поддержки Украины, а также вносит предложения по участию Литвы в международных финансовых инициативах, направленных на поддержку Украины. Однако, как подчеркнула Моркунайте-Микуленене, человек, прославляющий российскую армию и Советский Союз, не может нести ответственность за решения, напрямую связанные с важными для Литвы направлениями геополитики и политики безопасности.

„Это вызывает серьезные сомнения в человеческих ценностях и преданности интересам Литвы. Особенно когда он отвечает за финансовую политику, вопросы Европейского союза и международные отношения, которые напрямую связаны с важными для Литвы инициативами, такими как поддержка Украины“, - сказала Моркунайте-Микуленене.

„Считает ли министр, что человек, прославляющий Советский Союз и российскую армию, может занимать должность заместителя министра? Это может представлять не только репутационный риск, но и риск для безопасности Литвы“, - заявила Моркунайте-Микуленене.

Депутат Сейма требует от министра финансов принять меры для того, чтобы важные должности в государстве занимали только те лица, которые отвечают самым высоким стандартам национальной безопасности и морали.

Напомним, что в понедельник LRT обнародовал аккаунт Гаврилова в социальной сети ВКонтакте. По его словам, аккаунт уже удален.