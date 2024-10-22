Возглавлявший избирательный штаб "Мирной коалиции" Пуйдокас: беру на себя ответственность за поражение на выборах

„Самое большое поражение заключается в том, что нам не удалось реализовать выбранную нами стратегию и объединить большинство оппозиционных партий в широкую коалицию, в результате чего голоса разделились. Как я и предсказывал во время переговоров, большинство неприсоединившихся политических сил остались у разбитого корыта. Это свидетельствует о том, что была выбрана стратегия, важная для Литвы, но приведшая к поражению. Понимая это, я принял решение, что после выполнения всех ключевых обязательств перед партией по оформлению документов к выборам в Сейм я уйду с поста председателя партии“, – подчеркнул он.