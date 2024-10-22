Возглавлявший избирательный штаб "Мирной коалиции" Пуйдокас: беру на себя ответственность за поражение на выборах

„Я понимаю, что мне не удалось с моей командой показать обществу и убедить людей, насколько важна для этой эпохи предлагаемая нами программа“, – заявил М. Пуйдокас в пресс-релизе.
„Самое большое поражение заключается в том, что нам не удалось реализовать выбранную нами стратегию и объединить большинство оппозиционных партий в широкую коалицию, в результате чего голоса разделились. Как я и предсказывал во время переговоров, большинство неприсоединившихся политических сил остались у разбитого корыта. Это свидетельствует о том, что была выбрана стратегия, важная для Литвы, но приведшая к поражению. Понимая это, я принял решение, что после выполнения всех ключевых обязательств перед партией по оформлению документов к выборам в Сейм я уйду с поста председателя партии“, – подчеркнул он.
По словам М. Пуйдокаса, он уйдет из активной политики после окончания срока полномочий Сейма.
„Последние 12 лет были посвящены интенсивной политической деятельности. Сейчас самое время уделять больше времени семье и другим занятиям. Поэтому сообщаю всем, что после завершения работы Сейма этого созыва я намерен отказаться от активной политической деятельности“, – заявил депутат.
„Планы на будущее прояснятся в середине ноября, после завершения работы Сейма этого созыва. Их много, как в бизнесе, так и предложения вернуться преподавать. Нужно будет выбрать те сферы деятельности, в которых мне больше всего хотелось бы себя видеть“, – сказал М. Пуйдокас агентству Elta, отвечая на просьбу уточнить свои планы на будущее.
По мнению политика, руководство Партией христианской демократии Литвы должен взять на себя его заместитель Валдас Туткус.
„Это решение будет принято на съезде партии, но, вероятно, руководить будет мой первый заместитель – В. Туткус“, - сказал М. Пуйдокас.