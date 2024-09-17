Воюющий на стороне России литовец лишен литовского гражданства

Как сообщили в МВД, такое решение министр приняла в соответствии с Законом о гражданстве Литовской Республики и на основании информации, предоставленной Департаментом миграции и другими ответственными государственными ведомствами.

Согласно пункту 4 статьи 24 Закона о гражданстве Литовской Республики, гражданство Литовской Республики утрачивается, если гражданин Литовской Республики проходит службу в другом государстве без разрешения Правительства Литовской Республики. К. Кветкус такого разрешения не получал.

В таком случае решение об утрате гражданства Литовской Республики может быть принято без учета того факта, что лицо может стать лицом без гражданства.