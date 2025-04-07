Восемь профсоюзов обратились к правительству и Сейму: требуют более справедливой налоговой системы

„Литовские трудящиеся с большой надеждой ждут налоговых предложений от нынешнего правительства и надеются, что предвыборное обещание создать социально справедливую налоговую систему не окажется в тупике. Представляя широкий спектр трудящихся, мы представляем вам позицию профсоюзов по налоговым предложениям и надеемся, что вы услышите этот голос, прежде чем примете решение об изменении налогов“, - говорится в письме.
В нем представлены пять основных требований: облагать прибыль и дивиденды налогом не ниже, чем трудовой доход, применять больше „ступеней“ налога на доходы физических лиц, уравнивая налогообложение разных видов деятельности, уравнять их социальную защиту, приравнять минимальную заработную плату к 50 проц. средней заработной платы и не повышать ставку НДС, а вместо этого облагать налогом предметы роскоши и загрязнение окружающей среды.
Письмо правительству и парламенту подписали Альянс литовских профсоюзов, Литовский профсоюз перевозчиков, Литовский профсоюз работников платформ, Профсоюз работников искусства, Профсоюз работников текстовой сферы, а также профсоюзы предприятий Baltos lankos Klett, Yara Lietuva и Sneakybox.
Коалиционный совет завершил разработку предложений по налоговой реформе. Достигнута договоренность о повышении налога на прибыль на 1 проц.: для крупных компаний он вырастет до 17 проц., а льготный – до 7 проц.
Кроме того, предлагается облагать налогом доход жителей в зависимости от его размера, а не типа, и по трем ставкам налога на доходы физических лиц (НДФЛ): ставка налога в размере 20 проц. будет применяться к доходу жителей, зарабатывающих до 36 годовых средних заработных плат (СЗП), для дохода от 36 до 60 СЗП – 25 проц., а свыше 60 СЗП –32 проц.
Также предлагается ввести налог на сахар для подслащенных напитков и 10-проц. налог на страховые договоры с 5-процентной льготой на некоторые страховые взносы по гражданской ответственности.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что если все запланированные налоговые изменения будут приняты, в год планируется собирать около 500 млн евро.