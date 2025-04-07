Восемь профсоюзов обратились к правительству и Сейму: требуют более справедливой налоговой системы

Коалиционный совет завершил разработку предложений по налоговой реформе. Достигнута договоренность о повышении налога на прибыль на 1 проц.: для крупных компаний он вырастет до 17 проц., а льготный – до 7 проц.

Кроме того, предлагается облагать налогом доход жителей в зависимости от его размера, а не типа, и по трем ставкам налога на доходы физических лиц (НДФЛ): ставка налога в размере 20 проц. будет применяться к доходу жителей, зарабатывающих до 36 годовых средних заработных плат (СЗП), для дохода от 36 до 60 СЗП – 25 проц., а свыше 60 СЗП –32 проц.