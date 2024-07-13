Вопрос решен: послом в Польше предлагается назначить Сарапинаса

Решение о его назначении правительство примет на следующей неделе – этот вопрос включен в повестку заседания Кабмина, которое пройдет в среду.

В. Сарапинас до сих пор занимал должность посла в Украине – он был отозван со своего поста 17 июня этого года. Ранее дипломат был послом в Финляндии.

Посол Литвы в Польше Эдуард Борисов был отозван 7 сентября прошлого года, после окончания срока его полномочий. Однако замена ему долгое время не была найдена. Офис президента и МИД несколько месяцев спорили о кандидатуре посла в Варшаве. На эти должности министерство провело два отбора: первого претендента представили главе страны в августе 2022 г., второго – во втором полугодии прошлого года.