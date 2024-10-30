Вопрос о назначении Блинкявичюте премьером остаётся нерешённым — соцдемы ждут окончательного ответа

„Пока такой вариант вообще не рассматривается. По крайней мере, ни мне, как руководителю штаба, ни моим коллегам не сообщают, что председатель приняла такое решение. Вероятно, сегодня на эти вопросы и будут даны ответы. Не знаю, стоит ли рассматривать другие варианты, пока такого решения нет и пока нет оснований ему быть“, – заявил Р. Духневич в эфире радиостанции LRT в среду.

Однако он отметил, что В. Блинкявичюте намекала партии на свою пригодность на должность премьер-министра.