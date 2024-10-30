Вопрос о назначении Блинкявичюте премьером остаётся нерешённым — соцдемы ждут окончательного ответа

„Пока такой вариант вообще не рассматривается. По крайней мере, ни мне, как руководителю штаба, ни моим коллегам не сообщают, что председатель приняла такое решение. Вероятно, сегодня на эти вопросы и будут даны ответы. Не знаю, стоит ли рассматривать другие варианты, пока такого решения нет и пока нет оснований ему быть“, – заявил Р. Духневич в эфире радиостанции LRT в среду.
Однако он отметил, что В. Блинкявичюте намекала партии на свою пригодность на должность премьер-министра.
„Она неоднократно подчеркивала публично, что у нее проблемы со здоровьем и она учитывает свой возраст, потому что должность премьер-министра – это очень ответственная должность, где постоянно находишься в стрессе, постоянно нужно много работать, и она делала намеки на то, является ли она наиболее подходящим вариантом на эту должность“, – сказал политик.
В свою очередь, на вопрос, не является ли данная ситуация обманом избирателей, Р. Духневич опроверг это, заявив, что на данный момент никаких решений не принято.
„Оценить невозможно, потому что решение еще не принято. Если у нас нет ответа, то пока наш кандидат номер один в премьер-министры – В. Блинкявичюте. Это все равно что вилами по воде писано“, – добавил социал-демократ.
ELTA напоминает, что президиум Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), который соберется в среду вечером, намерен обсудить результаты завершившихся в воскресенье выборов в Сейм. На встрече также должен быть дан ответ на вопрос, возьмет ли председатель партии Вилия Блинкявичюте на себя обязанности премьер-министра.