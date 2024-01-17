Военный эксперт Самусь: Россия может начать войну с НАТО через 3 месяца

Военный эксперт считает реалистичным сценарий из документов Бундесвера, который опубликовала газета Bild, о том, что Россия начнет гибридную войну против восточного фланга в этом году, и - вторжение в 2025-м.
Он считает, что прогноз премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, что у НАТО есть 3-5 лет на подготовку к противостоянию с РФ, слишком оптимистичный:
“Я считаю, это очень оптимистическое заявление. Мне ближе все-таки - 3-5 месяцев, Россия спокойно может начать войну с НАТО. Опять же, нужно понимать, для того, чтобы начать войну со странами Балтии, создать провокацию в Сувалкском коридоре, не нужны огроманые силы”.
Самусь считает, что если Украина сейчас перейдет в оборону, тогда вероятность этого “повышается неимоверно”.
“Потому что можно выделить 50 тысяч человек - и этого будет достаточно с головой, чтобы несколько эшелонов этих провокационных сил создать для того, чтобы и с Польшей создать провокации, и, естественно, со странами Балтии - еще легче”, - отметил руководитель New Geopolitics Research Network.
Самусь считает, что сейчас странам Балтии надо очень сильно готовиться, к вероятным агрессивным действиям России.
“Никаких невероятных сценариев я вообще не вижу. Тем более, если расценивать эту геополитическую матрицу 2024 года, вот эта турбулентность в США, это в принципе, идеальное время, чтобы начать еще какую-то войну и попытаться расшатать НАТО. Тем более, например, Трамп говорит: “А я вообще выйду из НАТО”, то есть это идеальное время для того, чтобы попробовать - вдруг получится толкнуть НАТО где-то, Орбан и Фицо говорят: “Мы не будем 5 статью активировать, мы выступает против”. И НАТО начинает изнутри просто вот шататься и разбивается на несколько групп”, - предостерегает эксперт.
По его мнению, России будет достаточно уже этого сценария.
“Ей не нужно чего-то достигать в этой войне против НАТО, главная задача - расшатать НАТО”, - отмечает военный эксперт.
“Естественно, в такой ситуации НАТО тогда точно прекратит помощь Украине, и куда не посмотришь, везде плюсы для России. Поэтому я бы на три-пять лет не надеялся, видимо, такая вероятность уже наступила”, - считает Самусь.
Ранее в Офисе президент Литвы заявили, что не склонны оценивать публикацию немецкого таблоида Bild, в которой сказано, что вооруженные силы Германии готовятся к российским провокация на восточном фланге НАТО. По данным президентской службы, эти утверждения не подтверждены никакими документами, а оценка угроз в регионе не изменилась.