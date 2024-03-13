Военнослужащие сухопутных войск Литвы принимают участие в международных учениях в Польше

По данным Литовской армии, в ходе учений военнослужащие отрабатывают навыки, а также дается оценка подготовке штабов соединений под командованием командного штаба сухопутных войск НАТО к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций.

"Перед началом учений могу сказать, что мы в готовности, но хотим стать еще лучше. Участвуя в этих учениях, мы хотим, чтобы все знали, что мы готовы вместе с союзниками по НАТО защитить наши семьи и народ от любой угрозы", – заявил командующий Северо-восточным многонациональным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Сандрарт.

Учения LOLE 24 проводятся в три этапа. На первом этапе проводится подготовка к интеграции соединений, в ходе которой более 800 участников учений отрабатывали процесс принятия боевых решений, командования и контроля, а также процедуры взаимодействия.