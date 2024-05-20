2024.05.20 12:03

Во втором туре выборов Совет Союза крестьян и зеленых Литвы поддержит кандидатуру Науседы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Ramūnas Karbauskis
Gitanas Nausėda, Ramūnas Karbauskis
ФОТО: DELFI montažas
Совет Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) объявляет, что во втором туре президентских выборов поддержит кандидатуру Гитанаса Науседы.

"Сегодня это единственный способ показать этой власти, что их политика, которую формирует и реализует Правительство во главе с И. Шимоните, не пользуется поддержкой абсолютного большинства", - говорит председатель партии Рамунас Карбаускис.

Р. Карбаускис также удивлен тем, что в публичном пространстве редко можно увидеть приглашения прийти на второй тур. По его словам, это может быть связано с тем, что во втором туре, как ожидается, проголосует меньше людей, что может принести успех кандидату от консерваторов.

"Большой отрыв Г. Науседы в первом туре может привести к тому, что на второй тур придет меньше людей, потому что все уже говорят о победе Г. Науседы. Это может стать "медвежьей услугой" Г. Науседе. Его победа будет определяться только высокой явкой людей во втором туре, потому что избиратель консерваторов более мобилизован и обязательно придет на выборы", - говорит Р. Карбаускис.

В первом туре президентских выборов СКЗЛ поддержал кандидатуру адвоката Игнаса Вегеле.

Во втором туре президентских выборов 26 мая, как и пять лет назад, встретятся действующий глава страны Г. Науседа, претендующий на переизбрание, и кандидат от консерваторов, премьер-министр И. Шимоните.

Главная избирательная комиссия (ГИК) подтвердила результаты первого тура президентских выборов. Подсчитав все результаты голосования, комиссия констатирует, что в первом туре баллотирующийся на второй срок Г. Науседа набрал 43,95 проц. голосов избирателей, а премьер-министр И. Шимоните – 20,05 проц. голосов.

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