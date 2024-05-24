Во втором туре выборов адвокат Вегеле призывает голосовать за действующего президента

Правда, бывший кандидат в президенты И. Вегеле после первого тура выборов утверждал, что не поддержит ни Г. Науседу, претендующего на второй срок, ни премьер-министра И. Шимоните.

„Я не вижу смысла кого-то поддерживать. Вопрос в том, есть ли вообще смысл голосовать, ведь все сидящие в зале уже знают результат, который будет через две недели. Для всех вас было бы гораздо интереснее, если бы сегодня утром результаты были другими. Теперь у нас будут две пустые недели“, - заявил И. Вегеле журналистам на пресс-конференции после выборов.