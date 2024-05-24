Во втором туре выборов адвокат Вегеле призывает голосовать за действующего президента

„Я призываю отдать свой голос за Гитанаса Науседу и дать Гитанасу Науседе второй шанс“, - написал в пятницу И. Вегеле на своей странице в Facebook.
„Давайте дадим Гитанасу Науседе второй шанс. Пусть крепкий мандат станет четким обязыванием со стороны общества к действию“, - призвал он.
И. Вегеле отмечает, что неоднократно критиковал нынешнего руководителя страны. Однако адвокат также отмечает, что Г. Науседа отреагировал на общественные настроения и менял свое отношение в ходе президентской избирательной кампании.
„Надеюсь, что Гитанас Науседа, получив большое доверие и приветствуя осенью новый Сейм, с которым он сможет договариваться в поисках лучших решений для Литвы, развеет сомнения в том, что проявленная во время предвыборной кампании большая принципиальность и решительность, а также то, что он прислушивался к мнению жителей Литвы, не просто трюк предвыборной кампании“, - сказал юрист.
Призывает „показать консерваторам их истинное место“
И. Вегеле, претендовавший на должность главы страны, также считает, что „второй шанс для Г. Науседы лучше, чем открытая дверь для насмешек, высокомерия, не слушания и унижения жителей И. Шимоните“.
„Сейчас необходимо показать консерваторам, как общественность оценивает их четырехлетнее правление. Чтобы у них не было желания хвастаться хорошими результатами ни перед выборами в Европарламент, ни перед выборами в Сейм“, - написал И. Вегеле, призывая избирателей активно участвовать в голосовании.
„Я также напоминаю, что более низкая явка избирателей была бы более выгодна для кандидата от консерваторов. Я не сомневаюсь, что все избиратели консерваторов снова максимально мобилизуются. Высокая явка избирателей приведет к убедительной победе действующего президента над кандидатом от консерваторов. Даже если исход выборов кажется предсказуемым, давайте не допустим, чтобы результат был искажен – давайте покажем консерваторам их истинное место“, - сказал он.
Не собирался поддерживать ни одного кандидата
Правда, бывший кандидат в президенты И. Вегеле после первого тура выборов утверждал, что не поддержит ни Г. Науседу, претендующего на второй срок, ни премьер-министра И. Шимоните.
„Я не вижу смысла кого-то поддерживать. Вопрос в том, есть ли вообще смысл голосовать, ведь все сидящие в зале уже знают результат, который будет через две недели. Для всех вас было бы гораздо интереснее, если бы сегодня утром результаты были другими. Теперь у нас будут две пустые недели“, - заявил И. Вегеле журналистам на пресс-конференции после выборов.
ELTA напоминает, что во втором туре президентских выборов 26 мая, как и пять лет назад, будут участвовать глава страны Г. Науседа, претендующий на переизбрание, и кандидат от консерваторов, премьер-министр И. Шимоните.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней со всех 1895 избирательных участков, Г. Науседа стал победителем в первом туре выборов, набрав 43,95 проц. голосов избирателей. И. Шимоните, оставшаяся на втором месте, получила поддержку 20,05 проц.
Занявшийся политикой И. Вегеле в первом туре выборов занял третье место, получив 12,35 проц. голосов.