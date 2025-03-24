Во вторник бывший президент Грузии Зурабишвили обратится к Сейму

„Я получил письмо от бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она просит предоставить ей возможность выступить перед нашими парламентариями на пленарном заседании. Как известно, после выборов в Грузии в октябре 2024 года, которые были оценены неоднозначно, процессы интеграции Грузии в Европейский союз (ЕС) были приостановлены. Я думаю, что для нас действительно важно поддержать это направление Восточного партнерства“, - сказал С. Сквернялис правлению Сейма.