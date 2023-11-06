Во вторник будет предложено объявить импичмент депутату Жемайтайтису из-за его антисемитских высказываний

"Сегодня последний рабочий день комиссии, окончательное заключение будет представлено Сейму завтра", - сказал председатель комиссии Арунас Валинскас.

Это решение было принято единогласно. Участники заседания согласились, что антисемитские высказывания Р. Жемайтайтиса нарушают не только обязанности члена Сейма, но и Конституцию.

Хотя Конституционный суд констатирует, что в таком случае член Сейма имеет право участвовать в рассмотрении и давать объяснения по поводу расследуемых действий, сам Р. Жемайтайтис за все время работы комиссии не участвовал ни в одном из заседаний.

19 октября Сейм одобрил просьбу специальной комиссии по импичменту выделить больше времени на оценку последних заявлений депутата Р. Жемайтайтиса после нападения "Хамас" на Израиль.

Состав комиссии пополнили три представителя оппозиционных фракций – "трудовик" Виктор Федоров, социал-демократ Довиле Шакалене и член Союза демократов "Во имя Литвы" Томас Томилинас.