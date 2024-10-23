Во время выборов в Молдове была задействована возглавляемая Литвой группа быстрого кибернетического реагирования

Как сообщили в Минобороны, ознакомившись с ИТ-инфраструктурой, команда CRRT совместно с коллегами из Молдовы провела оценку уязвимости правительственных сетей, технического оборудования и несанкционированных вторжений, а также общий мониторинг ситуации с кибербезопасностью в период процесса голосования.

CRRT была развернута по запросу Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдовы.

В миссии в Кишиневе приняли участие эксперты по кибербезопасности из восьми стран ЕС: Австрии, Бельгии, Хорватии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов и Румынии.