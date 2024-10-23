2024.10.23 11:59

Во время выборов в Молдове была задействована возглавляемая Литвой группа быстрого кибернетического реагирования

 
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ELTA
Moldovos ir ES vėliavos
Moldovos ir ES vėliavos
ФОТО: VLADISLAV CULIOMZA | Reuters / Scanpix

С целью обеспечения кибернетической безопасности во время президентских выборов и референдума о евроинтеграции Молдовы была активирована возглавляемая Литвой группа быстрого кибернетического реагирования ЕС (CRRT).

Как сообщили в Минобороны, ознакомившись с ИТ-инфраструктурой, команда CRRT совместно с коллегами из Молдовы провела оценку уязвимости правительственных сетей, технического оборудования и несанкционированных вторжений, а также общий мониторинг ситуации с кибербезопасностью в период процесса голосования.

CRRT была развернута по запросу Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдовы.

В миссии в Кишиневе приняли участие эксперты по кибербезопасности из восьми стран ЕС: Австрии, Бельгии, Хорватии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов и Румынии.

Проект постоянного структурированного сотрудничества ЕС „Силы быстрого кибернетического реагирования и взаимная поддержка в области кибербезопасности“, возглавляемый Литвой с 2018 года, является одной из самых успешных из более чем 60 инициатив PESCO.

Основная цель проекта – предотвращение кибератак и реагирование на киберинциденты в государствах-членах ЕС, институтах ЕС, военных миссиях и операциях общей политики безопасности и обороны ЕС, а также оказание поддержки партнерам.

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