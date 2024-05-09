Во время президентских дебатов Вайткус заявил о создании новой партии

"Пользуясь предоставленным мне законом эфиром, заявляю, что для моей поддержки на выборах создается новая политическая сила, ряды которой пополняют политические партии и общественные движения. Я призываю все политические и общественные силы, которые не предали народ, объединиться, прекратить абсурдное вооружение, и, стремясь к немедленному миру, сесть за круглый стол", - заявил Э. Вайткус в ходе дебатов на LRT, состоявшихся в среду вечером.
"Давайте покажем Литве, что Литва может быть сильным примирителем народов, дипломатом. После избрания президентом я буду только служить народу и собирать новую политическую силу, которая будет работать вместе ради Литвы и мира", - подчеркнул кандидат.
Первый тур президентских выборов состоится 12 мая.
За пост главы страны борются 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.