Во время президентских дебатов Вайткус заявил о создании новой партии

"Пользуясь предоставленным мне законом эфиром, заявляю, что для моей поддержки на выборах создается новая политическая сила, ряды которой пополняют политические партии и общественные движения. Я призываю все политические и общественные силы, которые не предали народ, объединиться, прекратить абсурдное вооружение, и, стремясь к немедленному миру, сесть за круглый стол", - заявил Э. Вайткус в ходе дебатов на LRT, состоявшихся в среду вечером.

"Давайте покажем Литве, что Литва может быть сильным примирителем народов, дипломатом. После избрания президентом я буду только служить народу и собирать новую политическую силу, которая будет работать вместе ради Литвы и мира", - подчеркнул кандидат.

Первый тур президентских выборов состоится 12 мая.