2024.05.09 10:02

Во время президентских дебатов Вайткус заявил о создании новой партии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eduardas Vaitkus
Eduardas Vaitkus
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Эдуардас Вайткус, выдвинувший свою кандидатуру на президентских выборах, в прямом эфире дебатов на LRT заявил, что создает новую политическую силу.

"Пользуясь предоставленным мне законом эфиром, заявляю, что для моей поддержки на выборах создается новая политическая сила, ряды которой пополняют политические партии и общественные движения. Я призываю все политические и общественные силы, которые не предали народ, объединиться, прекратить абсурдное вооружение, и, стремясь к немедленному миру, сесть за круглый стол", - заявил Э. Вайткус в ходе дебатов на LRT, состоявшихся в среду вечером.

"Давайте покажем Литве, что Литва может быть сильным примирителем народов, дипломатом. После избрания президентом я буду только служить народу и собирать новую политическую силу, которая будет работать вместе ради Литвы и мира", - подчеркнул кандидат.

Первый тур президентских выборов состоится 12 мая.

За пост главы страны борются 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

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