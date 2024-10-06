2024.10.06 15:29

Во время предвыборной агитации член команды Жемайтайтиса ударил Гражулиса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Во время агитации на Ретавском рынке член команды главы партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса ударил европарламентария Пятраса Гражулиса.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Гражулис к врачам не обращался, заявление писать не стал. Подозреваемый не был задержан.

Пятрас Гражулис сказал, что не будет писать заявление.

„Там стояло несколько членов партии Жемайтайтиса, они раздавали свою рекламу. Они о чем-то переговорили между собой, тогда один подошел ко мне. Я думал, что идет поговорить, но он довольно сильно ударил по лицу. Видели коллеги, другие люди, мой коллега вызвал полицию“, – сказал политик.

„Нет у меня времени писать заявления, а потом ездить и выяснять, ничего такого не было. Губу немного изнутри разбил, но ничего“, – прибавил он.

Гражулис сказал, что его ударил член команды Жемайтайтиса. По его словам, на рынке был и сам Жемайтайтис, но он при этом инциденте не присутствовал.

„На месте происшествия его не было, но на рынке он был. Мы поздоровались, но не общались“, – сказал Гражулис.

„Ремигиюс никогда не отвечает на мои звонки“, – сказал он, отвечая на вопрос, не собирается ли поговорить об этом с Жемайтайтисом.

Сам Жемайтайтис сказал, что ничего об этом инциденте не слышал.

„Ничего не слышал. Я сам сегодня был на Ретавском рынке, ничего не было. Я перекинулся парой слов с Пятрасом. До 12 ч. у меня были встречи“, – сказал он.

„Что тут выяснять, разобрались. Очень сомневаюсь, что там что-то такое было. Если Пятрас не пишет заявление,значит, наверное, потолкали друг друга и все. Пустое дело“, – продолжил Жемайтайтис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии