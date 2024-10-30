ВНЖ в Литве: кого затронут новые ограничения с декабря

По сообщению ведомства, граждане государств, где нет аутсорсингового подразделения, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве через аутсорсинговое подразделение, находящееся в другой стране, если они планируют прибыть в Литву на основании воссоединение семьи, планируют работать на высококвалифицированной работе или приглашены на обучение в научные и учебные заведения нашей страны по утвержденным программам обучения, а также в докторантуру.