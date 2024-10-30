ВНЖ в Литве: кого затронут новые ограничения с декабря

„Такое решение было принято с учетом современных миграционных тенденций и возможных угроз безопасности нашего государства. Миграционная политика должна отвечать интересам национальной безопасности, приоритетным направлениям внешней политики, потребностям рынка труда и институциональному потенциалу нашего государства“, – цитируется в сообщении министр внутренних дел Агне Билотайте.
По сообщению ведомства, граждане государств, где нет аутсорсингового подразделения, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве через аутсорсинговое подразделение, находящееся в другой стране, если они планируют прибыть в Литву на основании воссоединение семьи, планируют работать на высококвалифицированной работе или приглашены на обучение в научные и учебные заведения нашей страны по утвержденным программам обучения, а также в докторантуру.
Подать заявление в другой стране можно и в случае, если иностранец переводится внутри компании или намерен приехать в Литву в качестве преподавателя или исследователя по трудовому договору с научно-исследовательским учреждением или прибывает в Литву к крупному инвестору или на основе коллективной релокации в соответствии с положениями Закона об инвестициях.
При этом граждане стран, где нет аутсорсингового подразделения, смогут подавать заявления на получение национальной визы по всем основаниям для получения национальной визы, за исключением тех случаев, когда заявление подается для получения национальной визы работнику, командированному в Литву, или иностранцу, приезжающему на сезонную работу.
Для граждан Австралии, Японии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи условия подачи заявлений не меняются – они по-прежнему смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве или национальную визу в любом аутсорсинговом подразделении.
В этом году количество аутсорсинговых подразделений уже сократилось с 34 до 30, с закрытием аутсорсинговых подразделений в Ливане, Иордании, Шри-Ланке, а со 2 сентября этого года и в Непале.