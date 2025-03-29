Власти Шилутского района: маршруты эвакуации объявят только в случае угрозы

Когда жители Шилутского района поднимают вопросы о том, куда их эвакуируют в случае чрезвычайной ситуации или войны, власти отвечают, что не могут разглашать эти планы по соображениям безопасности. По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, жители будут узнавать необходимые места только в случае возникновения реальной угрозы.