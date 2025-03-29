Власти Шилутского района: маршруты эвакуации объявят только в случае угрозы

„Информация для жителей о направлениях и маршрутах эвакуации будет передаваться через систему оповещения населения, телевидение и радио LRT и другие средства массовой информации. Стратегическая коммуникация будет осуществляться через высшее политическое руководство и каналы информации муниципального уровня. Планируется также использовать посыльных“, — рассказал агентству Elta Эдгарас Геда, глава Управления гражданской защиты Департамента пожарной безопасности и спасения.
„Как уже упоминалось, места эвакуации не разглашаются. Самый удобный способ эвакуироваться — поездом“, — добавил он.
По словам Э. Геды, информация о готовности к чрезвычайным ситуациям и укрытиям от погодных опасностей находится в открытом доступе на сайте самоуправления района. В литовских городах обеспеченность укрытиями должна составлять не менее чем для 60% населения, а в районных муниципалитетах – до 40%.
По данным самоуправления Шилутского района, в районе проживает 38 тысяч человек, поэтому вместительность укрытий должна быть рассчитана на 15 тыс. местных жителей.
На сайте муниципалитета жители также могут найти адреса пунктов краткосрочного размещения и коллективных охранных структур, их местонахождение также отмечено на специальной карте. Жители могут узнать, что им необходимо иметь при себе во время эвакуации.
Министерство внутренних дел: готовится национальный алгоритм
Министерство внутренних дел (МВД), в свою очередь, совместно с Вооруженными силами Литвы разрабатывает Национальный алгоритм эвакуации. Алгоритм оценивает различные сценарии и запланированные маршруты эвакуации, а также роли муниципалитетов.
В целях охвата как можно большего числа муниципалитетов процессом эвакуации Министерство внутренних дел Литвы согласовывает с ними проект описания порядка организации эвакуации населения.
„Департаментом пожарной безопасности и спасения Литвы (PAGD) разрабатывается конкретный план эвакуации, в котором содержится информация о маршрутах, роли муниципалитетов, имеющихся и недостающих ресурсах, а также задачах по подготовке“, — подчеркнули в МВД.
Кроме того, муниципалитетам предлагается активно сотрудничать с PAGD и другими регионами страны, используя сеть сотрудников по обеспечению готовности и обмениваясь соответствующей информацией.
В программе ELTA Kraštas, главный редактор Šilutės naujienų Вилия Будрикене отметила, что жители упускают из виду специфику работы национальных властей в подготовке к реагированию на возможные угрозы со стороны Кремля. По ее словам, риторика президента США в последние недели и его позиция в отношении Украины стали очередным поводом для беспокойства людей.
Мэр района Витаутас Лауринатис, в свою очередь, назвал подобные речи преувеличением. По его словам, у жителей есть все возможности найти необходимую информацию. С другой стороны, подчеркнул мэр, в местном сообществе не так уж много беспокойства, поскольку жители Шилуте привыкли жить по соседству с Россией.