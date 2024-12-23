Визиты к Путину: Литва критикует действия Словакии

„По мнению министра, заигрывание глав западных государств с Путиным не приносит никаких положительных результатов, оно вредоносно. Путин использует эти визиты для своей внутренней политики, чтобы показать, что Россия не изолирована“, – поделилась с ELTA позицией К. Будриса в письменном комментарии представитель министра Кристина Беликова.
„Такое поведение отдельных государств не отражает позицию ЕС – ЕС по-прежнему осуждает агрессию России против Украины и твердо поддерживает страну, борющуюся с агрессором“, – говорится в комментарии.
ELTA напоминает, что в воскресенье президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо – одним из немногих европейских лидеров, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
О визите Р. Фицо в Москву заранее не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сообщил подробностей переговоров, лишь упомянув, что речь, „возможно“, пойдет о поставках российского газа.
После того как в этом году Украина заявила о не продлении истекающего 31 декабря контракта на транзит российского газа через ее территорию, Словакия и Венгрия, которые зависят от российского газа, выразили обеспокоенность перспективой потери поставок.