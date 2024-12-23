2024.12.23 16:04

Визиты к Путину: Литва критикует действия Словакии

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

После визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что заигрывание глав западных государств с президентом России Владимиром Путиным не дает никаких положительных результатов и является вредоносным. Глава отечественной дипломатии подчеркивает, что подобные односторонние визиты не отражают позицию всего Евросоюза (ЕС).

„По мнению министра, заигрывание глав западных государств с Путиным не приносит никаких положительных результатов, оно вредоносно. Путин использует эти визиты для своей внутренней политики, чтобы показать, что Россия не изолирована“, – поделилась с ELTA позицией К. Будриса в письменном комментарии представитель министра Кристина Беликова.

„Такое поведение отдельных государств не отражает позицию ЕС – ЕС по-прежнему осуждает агрессию России против Украины и твердо поддерживает страну, борющуюся с агрессором“, – говорится в комментарии.

ELTA напоминает, что в воскресенье президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо – одним из немногих европейских лидеров, с которыми он поддерживает дружеские отношения.

О визите Р. Фицо в Москву заранее не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сообщил подробностей переговоров, лишь упомянув, что речь, „возможно“, пойдет о поставках российского газа.

После того как в этом году Украина заявила о не продлении истекающего 31 декабря контракта на транзит российского газа через ее территорию, Словакия и Венгрия, которые зависят от российского газа, выразили обеспокоенность перспективой потери поставок.

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