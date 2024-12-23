Визиты к Путину: Литва критикует действия Словакии

О визите Р. Фицо в Москву заранее не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сообщил подробностей переговоров, лишь упомянув, что речь, „возможно“, пойдет о поставках российского газа.

После того как в этом году Украина заявила о не продлении истекающего 31 декабря контракта на транзит российского газа через ее территорию, Словакия и Венгрия, которые зависят от российского газа, выразили обеспокоенность перспективой потери поставок.