Визит солидарности: президент Литвы и министр обороны в Киеве

В понедельник исполняется три года с начала полномасштабной войны России против Украины.
По словам главы страны, хотя прошло уже три года жестокой войны, Литва продолжит решительно поддерживать Украину в ее защите от агрессора.
„Прошло ровно три года с начала жестокого военного вторжения России. Украина и ее народ пережили много трудностей, но они остаются гордыми и непоколебимыми. Я рад и горд, что Литва все эти годы всячески поддерживала Украину. Мы продолжим это делать“, - написал глава Литвы в социальной сети Х.
Г. Науседа примет участие в саммите Support Ukraine, проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших защитников Украины.
Вместе с главой государства в Киев также отправилась министр обороны Довиле Шакалене. По ее словам, необходимо остановить агрессию России в Украине, иначе это может стать прямой угрозой странам Альянса.
„Защищая свою свободу от агрессора, Украина защищает весь Альянс и выигрывает для нас время. Если Россию не остановить в Украине сейчас, она станет прямой угрозой границам НАТО“, - заявила министр обороны Д. Шакалене перед отъездом в Украину.
В ходе визита министр также примет участие в дебатах Ялтинской конференции по европейской стратегии и встрече лидеров стран Северной Европы и Балтии с руководством Украины. Д. Шакалене обсудит геополитическую ситуацию в регионе и мире, а также гарантии безопасности Украины.