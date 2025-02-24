Визит солидарности: президент Литвы и министр обороны в Киеве

В понедельник исполняется три года с начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам главы страны, хотя прошло уже три года жестокой войны, Литва продолжит решительно поддерживать Украину в ее защите от агрессора.

„Прошло ровно три года с начала жестокого военного вторжения России. Украина и ее народ пережили много трудностей, но они остаются гордыми и непоколебимыми. Я рад и горд, что Литва все эти годы всячески поддерживала Украину. Мы продолжим это делать“, - написал глава Литвы в социальной сети Х.

Г. Науседа примет участие в саммите Support Ukraine, проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших защитников Украины.