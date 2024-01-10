Визит президента Украины в Литву

"Эстония, Латвия и Литва — наши надежные друзья и принципиальные партнеры. Сегодня я прибыл в Вильнюс, а позже отправлюсь в Таллинн и Ригу. Я пообщаюсь с Президентом, Премьер-министром, Спикером Сейма, а также встречусь с политиками, СМИ и украинской общиной", – пишет В. Зеленский в соцсети X.

По словам президента Украины, в повестку встреч включено обсуждение "ситуации с безопасностью, интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а также дальнейшего координирования европейской поддержки"