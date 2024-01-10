Визит президента Украины в Литву

 
будет обсуждаться ситуация с безопасностью, поддержка Украины и интеграция в НАТО
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Прибывший в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении обсудить с руководителями Литвы ситуацию с безопасностью, интеграцию в Европейский союз (ЕС) и НАТО, а также дальнейшую европейскую поддержку Украины.

"Эстония, Латвия и Литва — наши надежные друзья и принципиальные партнеры. Сегодня я прибыл в Вильнюс, а позже отправлюсь в Таллинн и Ригу. Я пообщаюсь с Президентом, Премьер-министром, Спикером Сейма, а также встречусь с политиками, СМИ и украинской общиной", – пишет В. Зеленский в соцсети X.

По словам президента Украины, в повестку встреч включено обсуждение "ситуации с безопасностью, интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а также дальнейшего координирования европейской поддержки"

"Но прежде всего – наша благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины с 2014 г., а особенно сейчас, во время полномасштабной российской агрессии", – подчеркивает президент Украины.

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