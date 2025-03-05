Вильнюсское издательство изъяло из продажи книгу Вэнса

Об этом издательство сообщило в Facebook.

„После того как администрация президента США решила приостановить оказание военной помощи Украине, издательство Sofoklis изымает из продажи книгу Вэнса „Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса“. Книги не будет в продаже, пока не изменится внешняя политика США в отношении Украины“, – сказано в социальной сети.

Напомним, что 4 марта администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что приостанавливает оказание военной помощи Украине. Такое решение было принято после того, как несколько дней назад в Овальном кабинете Белого дома произошла ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.