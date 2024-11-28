Вильнюсский городской муниципальный совет принял резолюцию о поддержке Плана победы Украины

„Исход этой войны во многом зависит от поддержки западных партнеров – каждая столица НАТО и Евросоюза должна максимально поддержать Украину, в том числе Плана победы Украины и Формулу мира, и вместе способствовать их реализации“, - цитируется в сообщении самоуправлении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

„Совокупный ВВП стран НАТО и Евросоюза более чем в 25 раз превышает ВВП России. И более чем в 20 раз превышает совокупный ВВП России, Ирана, Беларуси и Северной Кореи. Таким образом, недостатка в ресурсах для победы Украины нет. Нам всем нужна решимость, как на государственном, так и на муниципальном уровне. Долгосрочный и устойчивый мир в нашем регионе возможен только в случае победы Украины“, - добавил он.