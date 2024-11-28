Вильнюсский городской муниципальный совет принял резолюцию о поддержке Плана победы Украины

„Исход этой войны во многом зависит от поддержки западных партнеров – каждая столица НАТО и Евросоюза должна максимально поддержать Украину, в том числе Плана победы Украины и Формулу мира, и вместе способствовать их реализации“, - цитируется в сообщении самоуправлении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
„Совокупный ВВП стран НАТО и Евросоюза более чем в 25 раз превышает ВВП России. И более чем в 20 раз превышает совокупный ВВП России, Ирана, Беларуси и Северной Кореи. Таким образом, недостатка в ресурсах для победы Украины нет. Нам всем нужна решимость, как на государственном, так и на муниципальном уровне. Долгосрочный и устойчивый мир в нашем регионе возможен только в случае победы Украины“, - добавил он.
По словам муниципалитета, этой резолюцией город обязуется продолжать оказывать политическую, моральную и материальную поддержку Украине, а также сохранять отдельную линию поддержки в бюджетном плане города Вильнюса.
По предварительным расчетам, в 2024 году поддержка, которую Вильнюсский городской муниципалитет предоставит Украине, превысит 1,1 млн евро. Отмечается, что финансовая поддержка в размере 700 тыс. евро была выделена городам Днепр, Харьков, город Дергачи Харьковской области и благотворительной организации „Ce Tu“, которая оказывает помощь жертвам войны и тем, кто потерял постоянное место жительства.