2024.06.10 07:10

Вилия Блинкявичюте: два мандата в Европарламенте – это хороший результат

 
Elta
Lietuvos socialdemokratų partijos štabas
Lietuvos socialdemokratų partijos štabas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте уверяет, что два мандата, полученные на выборах в Европарламент, это хороший результат, учитывая низкую явку избирателей.

"Видимо, их будет два, хотя нам очень хотелось три. Это естественно, когда вы делите 11 мандатов между пятнадцатью партиями или списками“, - незадолго до полуночи сказала В. Блинкявичюте телеканалу LRT.

По мнению лидера социал-демократов, пассивная явка избирателей не стала благоприятным фактором для партии.

"Явка избирателей, по нашим оценкам, очень низкая. (...) Чем больше приходит избирателей, тем больше вероятность, что люди выберут нормальные, традиционные партии“, - подчеркнула она.

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